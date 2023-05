Costa já iniciou busca por sucessor de Galamba, diz Ventura

“Esta teia de mentiras, falsidade e dados incompletos minam por completo a credibilidade de João Galamba enquanto ministro”, disse o líder do Chega, em declarações aos jornalistas, na Assembleia da República, pedindo a demissão do ministro.





André Ventura disse “ter informações” de que António Costa “terá tentado encontrar sucessores” para o cargo de ministro das Infraestruturas, informação que também confirmou ao Nascer do SOL.

“Esta teia de mentiras, falsidade e dados incompletos minam por completo a credibilidade de João Galamba enquanto ministro”, disse o líder do Chega, em declarações aos jornalistas, na Assembleia da República, pedindo a demissão do ministro.

O também deputado do Chega considera ainda que “toda a intervenção da PSP nos contornos que o Governo refere” solicita uma investigação “mais aprofundada”.

“É preciso uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar o recurso abusivo aos instrumentos do Estado por parte do Governo do partido socialista”, concluiu.

Os comentários estão desactivados.