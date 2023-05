Prazo de funcionamento da comissão de inquérito à TAP prorrogado por 60 dias

O último a ser ouvido é Fernando Medina no dia 16 de junho. A discussão e votação do relatório está marcada para 13 de julho.





A Assembleia da República aprovou, esta sexta-feira, a prorrogação do prazo de funcionamento da comissão parlamentar de inquérito à TAP por 60 dias, para assim conseguir "realizar todas as audições requeridas e acordadas".

O pedido de prorrogação tinha sido feito, esta semana, pela comissão, ao presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, que levou um projeto de resolução ao plenário.

O objetivo, lê-se na resolução, é o de permitir "realizar todas as audições requeridas e acordadas, com vista à conclusão do inquérito e subsequente elaboração do relatório". A extensão do prazo foi aprovada por unanimidade.

Os grupos parlamentares já tinham chegado a acordo sobre para discussão e votação do relatório final da comissão a 13 de julho, o que obrigava a prorrogação do prazo, que acabou por ser aprovada.

Recorde-se que a última audição será a do ministro das Finanças, no dia 16 de junho, no dia anterior será ouvido o antecessor de João Galamba no ministério das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos. O ex-secretário de Estado das Infraestruturas Hugo Mendes será ouvido no dia 14 de junho.

