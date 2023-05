Greve dos revisores da CP com adesão de 100%, diz sindicato

Foram suprimidos mais de metade dos comboios previstos entre as 00h00 e as 8h00.





Foram suprimidos mais de metade (57%) dos comboios programados para esta quarta-feira, na sequência da greve dos revisores da CP entre as entre as 00h00 e as 8h00, segundo dados enviados pela empresa à agência Lusa.

"Nos revisores a adesão à greve é de 100%, estando apenas a ser cumpridos os serviços mínimos. No que diz respeito às bilheteiras, os dados apontam para 90% encerradas em todo o país", disse à Lusa Luís Bravo, do Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI).

A CP – Comboios de Portugal, à agência lusa, informa que foram suprimidos um total 143 comboios até às 8h00: dos 66 regionais previstos, 34 não se realizaram, e nos urbanos de Lisboa foram suprimos 71.

Por sua vez, no Porto, estavam previstos 53, tendo sido suprimidos 26, e nas ligações de longo curso houve somente três das 12 viagens previstas.

