Secretário das Finanças chamado de "urgência" ao Parlamento por causa de Certificados de Aforro

Os deputados da Comissão de Orçamento e Finanças vão chamar ao parlamento com caráter de urgência o secretário de Estado das Finanças, para falar sobre o fim da série 'E' dos Certificados de Aforro e a distribuição pela banca.

Os deputados aprovaram por unanimidade, esta quarta-feira, o requerimento apresentado pelo PCP para audição urgente do secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, sobre a suspensão de emissão de certificados de aforro da série 'E'.

O Bloco de Esquerda também requeria a presença de João Nuno Mendes, tendo essa parte do pedido sido aprovada ao contrário da que também chamava com caráter de urgência o ministro das Finanças, Fernando Medina, que foi chumbada devido ao voto contra do PS.

Em causa está o fim da série 'E' dos Certificados de Aforro e o início da série 'F', com uma remuneração mais baixa e a alteração que permite que a banca também poderá passar a ser um seja também um canal de venda deste produto financeiro.

