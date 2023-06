Relatório da ONU acusa Rússia de matar 77 civis na Ucrânia

Um novo relatório nas Nações Unidas, apresentado esta terça-feira, revela que pelo menos 864 civis ucranianos foram detidos de forma arbitrária pelas tropas russas na Ucrânia. A ONU acusa ainda Moscovo de ter executado pelo menos 77 pessoas.

O relatório afirma que 91% dos casos de detenção denunciaram ter sido submetidos a atos de tortura e maus-tratos, incluindo violência sexual.

Segundo o documento, as detenções eram sobretudo efetuadas por soldados ou funcionários dos serviços de informações e segurança (FSB).

Os detidos foram transferidos de forma ilegal e transportados "com as mãos atadas e com os olhos vendados, em posição incómoda em camiões e veículos militares lotados".

"Durante a noite eram deixados ao ar livre, no chão, expostos ao frio e às hostilidades", diz ainda o documento da ONU.

