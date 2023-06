UE tem de "perceber que a imigração não é um problema", diz Costa

Primeiro-ministro considera que as migrações podem ajudar no desenvolvimento económico.





A União Europeia tem de olhar para a imigração como uma solução que ajude no desenvolvimento económico. Quem o disse foi António Costa, esta quinta-feira, em Bruxelas.

"Ao Conselho Europeu compete fazer o endosso político dessa decisão. O pacto das migrações é um instrumento essencial para podermos ter uma política migratória que funciona, tem aqui um primeiro pilar", defendeu o primeiro-ministro, antes de começar uma reunião do Conselho Europeu, acrescentando que a UE tem de "perceber que a imigração não é um problema, mas uma necessidade" e pode, inclusive, ser "uma oportunidade para sustentar o desenvolvimento económico" dos 27.

Assim, para o primeiro-ministro, a UE precisa de adotar “uma ação responsável” e as medidas propostas têm de abranger a cooperação com "os países de origem" das pessoas que chegam às fronteiras europeias, de forma que sejam criadas as condições de garantir o respeito pelos direitos", assim como a "adaptação às condições climáticas".

