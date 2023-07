D. Américo Aguiar abre polémica mundial

Dom Américo Aguiar, responsável pela organização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), e futuro cardeal, não está com uma vida fácil e vê-se envolvido noutra polémica, esta à escala global, liderada pela ala mais conservadora da Igreja, que não lhe perdoa uma afirmação à RTP. «Não queremos converter os jovens a Cristo ou à Igreja Católica» na JMJ, é a frase que percorreu mundo. Não sendo espectável que bispos americanos vejam a RTP, mesmo a Internacional, é óbvio que a polémica terá sido soprada de Portugal ou do Brasil, e que permitiu fazer leituras de uma frase descontextualizada, segundo aqueles que defendem Américo Aguiar, que reconhecem, contudo, que muitas pessoas ficaram chocadas com a afirmação.

Para os menos familiarizados com estas polémicas, diga-se que, à semelhança do futebol ou da política, na Igreja também há jornalistas que facilmente são conotados com uma das correntes existentes. É o caso de Riccardo Cascioli, italiano, e ligado à ala mais conservadora do Vaticano, que começava o seu texto, num site religioso, da seguinte forma: «As gravíssimas palavras de Mons. Américo Aguiar, responsável pela JMJ de Lisboa e recém-nomeado cardeal, que verdadeiramente não quer ‘converter os jovens a Cristo’, têm implicações gravíssimas: sobretudo quanto à ilusão da fé e a inutilidade da Igreja».

Como se vê, não foi nada meigo. Cascioli acrescenta ainda que na explicação de Américo Aguiar, dada à ACI Digital, ainda foi pior a emenda do que o soneto. Acontece que no Brasil, em Espanha, nos EUA e em Itália, entre outros, começou a circular um vídeo, devidamente cortado, com a polémica frase e foi o suficiente para as redes sociais serem inundadas com ataques ao futuro cardeal português. Refira-se que ala mais conservadora está bastante ativa por causa do sínodo que irá ocorrer este ano e onde se vão discutir os temas fraturantes da Igreja, como seja o casamento de padres, a comunhão para casais recasados ou a ordenação de mulheres, entre outros temas.

Bispo americano ao ataque

Nas redes sociais não há só influencers que vendem cremes ou que aconselham outras mães a mergulharem os filhos em água fria quando fazem birras. Robert E. Barron, é bispo da diocese de Winona-Rochester em Minnesota, nos EUA, e tem mais de 380 mil seguidores no Instagram, além de um número considerável no Facebook. Barron não deixou Américo Aguiar sem resposta e escreveu um artigo com o sugestivo nome de Jornada Mundial da Juventude: Converter todos a Cristo’ na plataforma digital Word on Fire. «Provavelmente já viram as declarações do Bispo Américo Aguiar que provocaram uma grande revolta (...) muito católicos de todo o mundo ficaram, dizendo de uma forma suave, desconcertados com as reflexões do cardeal eleito». Barron explica ainda que quer saber o que se vai passar na JMJ. «Tenho programado dar cinco conferências na JMJ em Lisboa, e gostaria de assegurar ao bispo Aguiar que cada uma delas está concebida para evangelizar».

Barron faz parte da Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos e estará em Roma, em outubro, para participar no Sínodo da Sinodalidade, o tal em que se vai discutir a abertura da Igreja e irá acompanhado de mais quatro bispos americanos.

Quem acompanha as lides, sabe que o Papa quer uma abertura fundamentada na Fratelli Tutti que irá desenvolver na JMJ. cujo lema será ‘Somos Todos Irmãos’.

A defesa de Américo Aguiar

Em declarações à ACI Digital, o futuro cardeal explicou o que está em causa, a propósito da frase da discórdia. «A JMJ é um convite a todos os jovens do mundo para uma experiência de Deus. Estas são as minhas convicções que sustentam a frase por vós citada, e naturalmente isolada no contexto de uma longa entrevista». Mas foi mais longe: «A JMJ nunca foi, não é, nem deverá ser um evento para proselitismos, antes pelo contrário, é e deve ser sempre, uma oportunidade para nos conhecermos e respeitarmos como irmãos. A Igreja não impõe, propõe. Que bom estarmos todos disponíveis para dar testemunho de Cristo Vivo e confiar na transformação que só Cristo Vivo consegue operar nas nossas vidas». E foi por causa desta explicação que o bispo não convenceu alguns dos conservadores que não gostam da palavra proselitismo e defendem que a JMJ foi criada precisamente para a evangelização.

O bispo português não se deixa ficar e responde de novo. «A conversão acontece pelo testemunho, não pela imposição. A conversão acontece no coração, não na razão. Porque assente no mistério maior da Encarnação e na Ressurreição. Falamos de Deus, anunciamos o Filho, experienciamos o Espírito. E todos podemos ser, somos e procuramos ser os discípulos de Jesus que nos continua a dizer para anunciarmos a Sua Palavra, para darmos testemunho do Seu Amor por todos».

Ao jornalista Filipe d’Avillez, especialista em assunto católicos, D. Américo reforçou a defesa da sua frase. «Os Papas convidam os jovens do mundo inteiro a encontrarem-se uns com os outros, a encontrarem-se com o Papa e a viverem uma experiência de Deus. Um encontro com Cristo Vivo. É isso que queremos que aconteça, e é isso que eu sublinho. E que cada um regressando à sua realidade, ao seu país, à sua vida, à sua circunstância, tenha um desejo maior de conversão, de ser melhor pessoa, tomar decisões na sua vida; na área vocacional; na sua família; no seu trabalho; nos seus projetos; marcados com a experiência de terem encontrado estes jovens que querem dar testemunho de Cristo Vivo».

Se não querem ouvir, não ouçam

D. Américo, que tem tido dificuldade de fugir à polémica, mesmo com a ida à Ucrânia, finalizou a conversa com Filipe D’Avillez com alguma irritação: «Compreendo que o isolamento da frase da entrevista, como está, pode gerar perplexidade e erro de leitura. Mas a JMJ é repetidamente um convite dos Santos Padres a todos, uma oportunidade de nos conhecermos todos, de olharmos para aquilo que é a diversidade como uma riqueza, de nos conhecermos, a alegria de dar testemunho de Cristo Vivo. Temos dito isto há quatro anos, até à exaustão. Dar testemunho de Cristo Vivo, um encontro com Cristo Vivo, Cristo Vivo, Cristo Vivo. Se não querem ouvir, não ouçam».

Não é local para evangelizar

Oiçamos alguns amigos de Américo Aguiar. «Ele fez uma declaração que, literalmente, acho que vai um bocadinho além daquilo que seria dispensável, criou a polémica, mas o queria dizer era que a Jornada Mundial da Juventude não é só para católicos. Era uma figura de estilo. A frase isolada deu a entender que ele não quer que ninguém mais seja católico, além daqueles que já o são. Ora, eu acho que isso não corresponde à verdade, até porque a Igreja sempre quis ser evangelizadora, mas a evangelização não se faz por propaganda, mas sim por contágio, uma contaminação serena».

Também Pedro Gabriel e Clarice Domingues, dois católicos reconhecidos no meio, escreveram um artigo onde explicavam parte da polémica, citando o discurso de Bento XVI no Natal de 2012. «O diálogo não visa a conversão, mas a compreensão. Nisso difere da evangelização, da missão».

Explicando ainda que «essa distinção entre diálogo e evangelização levou, infelizmente, ao equívoco de que a adoção do diálogo por Dom Aguiar constituía uma rejeição à evangelização. Este equívoco foi seguido por uma falsa dicotomia sobre a Jornada Mundial da Juventude – que a JMJ sempre foi sobre a evangelização e não sobre o diálogo inter-religioso».

