Zelensky confirma operação na Crimeia mas reforça prudência sobre reconquista

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, confirmou que as forças armadas ucranianas iniciaram uma operação na Crimeia, contudo, acrescentou que ainda é cedo para falar na recuperação daquele território.

"Sim, são os nossos rapazes que lá estão. Está a correr bem, não há baixas, pelo menos não há baixas do nosso lado, o que é bom", afirmou Zelensky durante uma conferência de imprensa conjunta com o homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio Presidencial, em Kyiv.

O Presidente ucraniano reforçou que "ainda é cedo para falar da recuperação da Crimeia", apesar de estar em curso uma "operação especial".

Ucrânia reivindicou ter hasteado a bandeira nacional na Crimeia no Dia da Independência, assinalada esta quinta-feira, numa operação-relâmpago de comandos que desembarcaram durante a noite na península ucraniana anexada pela Rússia em 2014.

"O inimigo sofreu baixas entre os seus homens e equipamento [militar] foi destruído. E a bandeira nacional voltou a ser hasteada na Crimeia ucraniana", revelaram os serviços secretos militares através de redes sociais.

