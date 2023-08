Vladimir Putin envia condolências a próximos de Prighozin

Prigozhin, disse Putin, era um homem "talentoso" e "com um destino complicado, que cometeu erros graves na vida, mas que obteve os resultados que precisava".





Vladimir Putin enviou esta quinta-feira condolências às pessoas próximas do líder do grupo Wagner, Yevgeni Prigozhin, assim como às dos outros ocupantes do avião que caiu na quarta-feira na Rússia.

Prigozhin, disse Putin, era um homem "talentoso" e "com um destino complicado, que cometeu erros graves na vida, mas que obteve os resultados que precisava".

Recorde-se morreram outras nove pessoas no acidente, entre as quais três tripulantes e Dmitry Utkin, um dos fundadores do grupo Wagner e ex-oficial das forças especiais russas, e outros membros da cúpula da empresa militar.

A alegada morte do líder do Grupo Wagner é "uma coisa boa" para a Ucrânia, disse também hoje Volodymyr Zelensky.

"Claro que é uma coisa boa para a Ucrânia. Não temos nada a ver com isso, sabemos quem foi", disse Volodymyr Zelensky, na primeira reação à presumível morte de Yevgeny Prigozhin, em conferência de imprensa conjunta com homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio Presidencial, em Kiev.

