Ministro da Defesa da Ucrânia já entregou carta de demissão

O ministro da Defesa ucraniano, Oleksii Reznikov, apresentou, esta segunda-feira, a sua carta de demissão ao presidente do parlamento, revelou o próprio no X.



"Foi uma honra servir o povo ucraniano e trabalhar para o exército durante os últimos 22 meses, o período mais difícil da história moderna da Ucrânia", lê-se na publicação na rede social, anteriormente designada por Twitter.

I have submitted my letter of resignation to Ruslan Stefanchuk @r_stefanchuk, Chairman of the Parliament of Ukraine @verkhovna_rada

It was an honor to serve the Ukrainian people and work for the #UAarmy for the last 22 months, the toughest period of Ukraine’s modern history.

