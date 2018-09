Trump quer que New York Times identifique autor do texto que o criticou

O New York Times publicou esta quarta-feira um texto de opinião em anónimo onde um alto funcionário da Casa Branca afirma que muitos contrariam as políticas de Donald Trump. “Uma coluna cobarde”, acusou o presidente esta quinta-feira, em resposta à publicação.

O autor do artigo afirma que se esforça, juntamente com um amplo grupo de elementos, para anular algumas das políticas que considera mais gravosas avançadas pelo presidente norte-americano.

Agora Trump quer saber quem é. “O chamado ‘funcionário sénior da administração existe na realidade ou é apenas mais uma fonte falsa do fracassado New York Times? Se essa pessoa tem coragem existe, o Times, por uma questão de segurança nacional, devia revelar o seu nome ao governo”, escreveu o presidente no Twitter.

Does the so-called “Senior Administration Official” really exist, or is it just the Failing New York Times with another phony source? If the GUTLESS anonymous person does indeed exist, the Times must, for National Security purposes, turn him/her over to government at once!