Alcochete. Ministério Público pede libertação de Fernando Mendes

O Ministério Público solicitou ao juiz de instrução do caso do ataque à Academia de Alcochete do Sporting que Fernando Mendes, antigo líder da claque Juventude Leonina, fosse libertado.

Em causa está um problema de saúde grave e Mendes precisa mesmo de um transplante de medula óssea. O exp-presidente está em prisão preventiva há quase um ano.

Na semana passada, várias páginas ligadas à claque deram a conhecer o estado de saúde do ex-presidente da claque. No Facebook, a Juventude Leonina escreveu: "A Juventude Leonina vem por este meio informar, que o seu mítico presidente, Fernando Mendes, enfrenta um grave problema de saúde. Neste momento o Fernando precisa da ajuda de todos, o nosso Naná, precisa de um transplante de medula óssea. Um dos lemas do Fernando enquanto presidente da Juventude Leonina era que ninguém ficava para trás, pois agora é a nossa vez de não o deixarmos para trás. A Juventude Leonina apela a todos, que se dirijam a um banco de sangue e façam os testes para dador de medula óssea, de forma a se encontrar um dador compatível. Força Naná! Dos fracos não reza a história".