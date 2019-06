Acordo com SIRESP está “fechado”, revela António Costa

António Costa revelou esta quinta-feira, durante o debate quinzenal, que o acordo com a rede SIRESP está “fechado”. A reação do primeiro-ministro surgiu em resposta às críticas de Assunção Cristas.

A líder do CDS lembrou o governante de que no último debate quinzenal, este tinha revelado que a negociação estaria “por horas”. E criticou: No entanto, já passaram "mais de 500 horas".

Costa não tardou em revelar que as negociações já estão fechadas e que o acordo com a Motorola também está quase terminado.

“Demorou mais tempo, mas vamos chegar ao que é essencial”, afirmou o primeiro-ministro.

Recorde-se que no mês passado, um notícia avançada pelo Público, dava conta de que um dos cenários em cima da mesa das negociações entre o Governo e a Altice era encontrar uma solução para o investimento que o SIRESP pediu ao Executivo e que não foi pago.

Na altura, o SIRESP ameaçou cortar as comunicações na época de incêndios, se o Estado não pagasse a dívida acumulada de 15 milhões de euros.