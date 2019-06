"Comportamento de Santana Lopes é vergonhoso e incoerente”

André Ventura responde à posição assumida pela Aliança em relação à tauromaquia e considera o “comportamento” de Santana Lopes “vergonhoso e incoerente”. Santana Lopes, numa carta que escreveu aos militantes no Dia de Portugal, admite que “esses espetáculos não devem ser transmitidos” pela RTP e defende que cada região deve “decidir” se quer ou não corridas de touros através de um referendo local.

Em resposta, o líder do Chega afirma que “é incompreensível que Santana Lopes, sempre tão próximo de toureiros, venha agora falar em proibir a transmissão televisiva das touradas ou em referendos locais”.

Ventura relaciona a posição assumida pelo líder da Aliança com o sucesso do PAN nas eleições europeias. “Vamos deixar esta loucura, este vírus de fanatismo animal que invadiu a sociedade e esta tentativa desesperada de retirar votos ao PAN. Nós somos coerentes e mantemos o respeito integral pelas tradições portuguesas e pela cultura”, diz o também comentador da CMTV.

A_Aliança ainda não tinha assumido uma posição sobre as touradas. Numa carta enviada às aliadas e aliados, no dia 10 de junho, Santana Lopes afirma que não gosta de “proibições”, mas defende que as corridas de toiros deixem de ser transmitidas por canais públicos porque “não devemos violentar ninguém”. A Aliança entende, porém, que “a liberdade de escolha deve aplicar-se também a temas que são objeto de polémica social, como eventos ou festas que envolvem a utilização de animais”.

Santana Lopes defende ainda que a solução para a polémica à volta das touradas passe pela realização de consultas às populações. “Defendemos que em cada comunidade municipal se decida, mesmo por referendo local. Há regiões do país que não admitem prescindir, há outras que não toleram”, escreve Pedro Santana Lopes. Nos blogues taurinos, o ex-líder do PSD foi alvo de algumas críticas por assumir esta posição depois de ter assistido a algumas corridas de touros.