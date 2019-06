Dois homens detidos por roubo de carro em Aveiro

A GNR de Aveiro deteve no passado dia 11 de junho, terça-feira, dois homens, com 38 e 43 anos, pela prática do crime de furto de veículos na localidade de Azurva, distrito de Aveiro.

No decorrer de uma ação de patrulha, durante a madrugada, os militares intercetaram um carro que teria sido roubado dois dias antes. A proprietária já teria feito a denuncia junto das autoridades.

Segundo a GNR, os detidos já teriam antecedentes criminais “por abastecimento com fuga, falsificação de matricula, condução perigosa, condução sem habilitação legal e consumo de estupefacientes.”

Os dois detidos foram presentes ao Tribunal Judicial de Aveiro onde lhes foi aplicada a medida de coação de apresentações diárias nas suas áreas de residência.