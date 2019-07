Costa Gomes retoma funções na câmara de Barcelos

Costa Gomes está em prisão domiciliária após ter sido constituído arguido por prevaricação e corrupção passiva no âmbito da Operação Teia

Miguel Costa Gomes, presidente da Câmara de Barcelos, retomou, esta segunda-feira, as suas funções, embora a partir de casa.

O autarca esteve um mês afastado do cargo, enquanto esperava pela decisão do juiz sobre com que funcionários da autarquia pode, ou não, falar.

O juiz explicou que a proibição de contacto engloba apenas os funcionários que têm uma ligação direta ao município, ou seja, que são pagos diretamente pela Câmara Municipal de Barcelos.

Significa isto que Miguel Costa Gomes pode continuar a ter contacto com os seus assessores e vereadores.

Dadas as explicações do juiz, o advogado de Miguel Costa Gomes vai agora pedir que o autarca possa deslocar-se fisicamente até à Câmara Municipal de Barcelos para participar nas reuniões.

Recorde-se que Costa Gomes está em prisão domiciliária desde 3 de junho, depois de ter sido constituído arguido por prevaricação e corrupção passiva no âmbito da Operação Teia.