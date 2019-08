Isabel Santos. ‘Antes só que mal acompanhada’

Pratico desporto todo ano. Longas corridas de sofá no inverno e de espreguiçadeira, à volta da piscina, no verão.

Local e data de nascimento: Gondomar, no dia 12 de fevereiro de 1968 (51 anos)

Residência: Porto

Habilitações: Licenciatura em Relações e Cooperação Internacionais

Se a obrigassem a ir uma semana para uma ilha deserta quem escolhia para ir consigo? Donald Trump ou Vladimir Putin? E porquê?

Nenhum! Procuro seguir os conselhos da sabedoria popular... antes só que mal acompanhada! Não ia de férias.

Férias em família ou com amigos?

Em famíla, sempre, mas também com amigos.

O que não poderia faltar numas férias em Las Vegas?

A canção Breakfst in America, dos Supertramp, para banda sonora de tão inusitadas férias.

Se encontrar o Cristiano Ronaldo no sítio onde passa férias, que faz? Vai cumprimentá-lo ou fica só a olhar de longe?

Vou cumprimentá-lo e aproveito para lhe transmitir uma mensagem de um Presidente estrangeiro que não tive oportunidade, ainda, de lhe comunicar pessoalmente.

Se fosse de férias para a China era capaz de comer espetadas de insetos?

Há coisas mais interessantes para comer na China... e até seria capaz de levar umas tripas à moda do Porto para troca.

Qual seria o destino ideal em Portugal para passar férias com os amigos?

Em Portugal quase todos os lugares são bons para passar férias com os amigos, mas sugiro a região do Douro.

A que local levaria de férias o Presidente Marcelo?

À Ilha do Papagaio, no Brasil. Talvez aí o Presidente Marcelo me deixasse fazer de pirata nas selfies.

Deixava a Madonna entrar de cavalo na sua sala?

A minha sala não tem o espaço necessário... lamento.

Faz ginásio/pratica desporto durante as férias?

Pratico desporto todo ano. Longas corridas de sofá no inverno e de espreguiçadeira, à volta da piscina, no verão.

Tem cuidado com a alimentação durante o ano para estar ‘em forma’ nos meses de Verão?

Tento, mas as tentações são muitas. Sou uma feliz pecadora.

Durante as férias passa mais tempo a atualizar as redes sociais ou aproveita para se desligar desse mundo?

Costumo desligar durante um mês, mas este ano não o vou fazer. Vou apenas abrandar

Quais as suas praias favoritas?

Se começo a dizer tudo, corro grandes riscos. Vou só revelar aquela que ocupa o primeiro lugar da minha lista, a Praia da Memória, em Matosinhos, um lugar quase místico para mim.

Passava seis meses de férias sem contacto com a família e amigos?

Isso é algo completamente impossível, mesmo em férias. Tenho sempre alguma coisa para tagarelar. O meu maior e mais recorrente pesadelo é estar a tentar telefonar a alguém e não conseguir. Acordo em pânico.

Onde estava há 9 anos, 4 meses e 2 dias?

Nessa altura era Governadora Civil do Porto e, levando a contagem do tempo à risca, o Facebook diz-me que nesse dia participei num simulacro do Metro do Porto, na Linha Dragão-Fanzeres. Um tempo feliz do qual guardo boas memórias. A informação que o Facebook retém! Livra!

Acha que se ia sentir mais zen em Bali ou no Buddha Eden do Berardo?

Em Bali, sem dúvida, o Buddha Eden traria lembranças nada Zen. Não gosto de imitações...

Bola de Berlim com creme ou com alfarroba?

Bola de Berlim, carregada de creme... sem dúvida!