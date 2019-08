Costa “sofrerá derrota” na Madeira

A vitória será do PSD pois o “povo quer manter a sua liberdade e a sua autonomia na Madeira”

O presidente do PSD Madeira, Miguel Albuquerque, disse que António Costa “pode esperar sentado” porque “sofrerá uma segunda derrota [a primeira foi nas últimas europeias] na Madeira” nas próximas eleições marcadas para dia 22 de setembro.

O dirigente afirmou que a vitória será do PSD pois o “povo quer manter a sua liberdade e a sua autonomia na Madeira”, declarou também durante o tradicional comício de verão do partido, no Porto Santo.

Por fim, Albuquerque pediu ao eleitorado uma maioria absoluta para formar um “governo com rumo certo”.