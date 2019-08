Anfield, o palco principal

É na Premier League que se encontra o jogo grande do cartaz. Nota ainda para o Calcio, que abre com a Juventus de Cristiano Ronaldo.

A terceira jornada da Liga inglesa promete com um escaldante Liverpool-Arsenal, as duas únicas equipas que ainda não perderam pontos na prova à entrada da terceira jornada.

Os reds, vencedores da Champions 2018/19, ambicionam conquistar o campeonato, que não vencem há três décadas (1989/90), tendo terminado, na última época, com apenas menos um ponto que o Manchester City, de Bernardo Silva, que alcançou o histórico bicampeonato. Também os gunners procuram fazer uma época melhor depois do quinto lugar na Premier League de 2018/19. Além disso, a equipa treinada por Unai Emery saiu derrotada, recorde-se, da final da Liga Europa, conquistada pelo Chelsea de Sarri.

O técnico italiano mudou-se entretanto para a Juventus, de Cristiano Ronaldo, que arranca a época este sábado, com a visita ao reduto do Parma, do compatriota Bruno Alves. A Vecchia Signora venceu a Serie A nas últimas 8 edições, pelo que o objetivo principal da equipa de Turim passa pela conquista da Liga dos Campeões, troféu que não vence desde a década de 1990.

Já em França, destaque para o Mónaco, de Leonardo Jardim, debaixo de fogo depois das duas derrotas, ambas por 3-0, nos dois primeiros jogos da época.