O Jornal eterno de Alexander Kluge

Numa morte por mil cortes, as notícias sucedem-se, os tantos relatos, as histórias devoradas pelos pontos que cada um acrescenta e pelo imparável dilúvio de imagens, cercadas pelo temporal constante das opiniões, das arbitrariedades da ideologia e de todos os preconceitos. Com tudo isto, é a própria ideia de representação da realidade o que colapsa. Hoje, o mundo não tem já um rosto. Este foi despedaçado, e a sua voz perdeu-se debaixo dos escombros. O próprio vício do diagnóstico ainda sujeita o paciente a um maior desânimo. Não lhe resta nem a dignidade de definhar em paz. Neste contexto, não deixa de ser animadora a pujança insuperável de um pensador e criador como Alexander Kluge (Halberstadt, 1932). Numa recente entrevista à Electra, se não deixou de traçar um quadro preocupante sobre os desafios com que hoje nos confrontamos, deixou claro que já «não nos podemos dar ao luxo do pessimismo». E adianta: «Por volta de 1900 podia-se ser pessimista, era uma moda. Mas quando o Titanic se afunda e nós estamos no interior dele não nos podemos permitir o pessimismo. Se não temos barcos de salvação, temos de arrancar a madeira dos salões e construir jangadas».

Escritor e cineasta, autor de dezenas de filmes e de milhares de emissões televisivas, produziu uma série de audaciosos programas culturais para a televisão, figura de proa do ‘novo cinema alemão’ dos anos 60 e 70 - tendo recebido o apodo de ‘o Godard alemão’ - Kluge sempre vincou que a escrita é o principal eixo da sua criação. Em Portugal, houve já margem para algumas apresentações da sua obra cinematográfica, mas o trabalho ensaístico e literário deste autor que é uma das influências capitais de W.G. Sebald permanece largamente ignorado. Mas há agora condições para uma descoberta deste autor que, antes de tudo, começa por obrigar-nos a uma certa cautela e frieza, ainda que a sua obra seja animada de uma voracidade omnívora, e que reclama a crónica com um género próprio da resistência. Uma espécie de tumulto de quem não aceita o fim da História e nem da utopia. Na introdução ao primeiro de três tomos previstos da edição portuguesa - condensada por Kluge e, em alguns aspectos acrescentada de novos textos - do seu ‘livro-mundo’ Crónica dos Sentimentos (ed. BCF), Vincent Pauval lembra que «se existe crónica, não se desistirá de a escrever, seja qual for a forma que venha a assumir». Ora, a desmedida desta obra responde ao desafio de reapropriação da mais vasta matéria do mundo - entre a história, a política e a cultura, e lidando com as grandes obras da literatura contemporânea e de todos os tempos num fabuloso processo de expansão da intimidade e da consciência. Como destaca António Guerreiro na entrevista que surge no 4.º número da Electra, «Kluge fez um trabalho de analista e arqueólogo que desenterra o que está submerso. Iniciou quase sozinho essa tarefa de lidar com o passado alemão. Não apenas o passado mais recente: ele achou que devia contar a história infeliz da Alemanha, seguindo esta convicção: ‘A história alemã, até nas suas raízes, é um laboratório da infelicidade’».

Tendo começado por estudar Direito, foi em Frankfurt que conheceu Theodor W. Adorno e com ele travou amizade na década de 1950. Viria a tornar-se seu colaborador próximo, e foi por recomendação dele que deu os primeiros passos no cinema, tornando-se estagiário numa rodagem de Fritz Lang. No longo e profundíssimo estudo com que apresenta o universo de Kluge, Pauval diz-nos que «o desafio de Crónica dos Sentimentos compreende-se melhor, sem dúvida, se situarmos este livro na perspetiva crítica cultural que foi a de Adorno e de Horkheimer, quando enunciaram que ‘tendo o mundo sobrevivido ao seu próprio fim, cabe à arte o papel de o constituir a partir de uma historiografia inconsciente’».

Depois de um tão emblemático título como Caminhadas com Robert Walser, de Carl Seelig, não seria de esperar que um catálogo, que dá ainda os primeiros passos, na cartada seguinte pudesse provocar quase um efeito de consternação à volta da mesa. Não pode deixar de se assinalar que uma estreia tão importante de uma figura com tão grande peso na cultura alemã aconteça numa minúscula editora que não se parece com nada e surge de um ângulo morto para nos lembrar de um tempo em que este era um meio que provoca influir decisivamente no debate público, agitar, relançar os dados. Com mais de 500 páginas, esta edição impõe desde logo um abalo na conceção cada vez mais conservadora e impotente do que se faz passar por literatura. Estamos, de facto, diante de uma obra seminal e que se lança num corpo a corpo com a realidade, e isto seguindo uma estratégia fenomenal que passa por montar um pacientíssimo cerco, traçando aproximações através de uma prosa que nos desarma com o seu absoluto despojamento, e num estilo próximo ao do relatório, como refere Pauval.

Acontece que este estilo de fragmentação narrativa vai abrindo lacunas cada vez mais poderosas, e o seu tão astuto efeito de montagem adquire uma preponderância decisiva, a sua retórica é uma arguição silenciosa. O acaso vai sendo encostado à parede, e aquilo que, inicialmente, parece fazer fronteira com os domínios do inapreensível revela-se, aos poucos, uma ofensiva. Lenta mas obstinadamente, Kluge vai arquitetando a sua tão paciente e incontestável campanha. Não recorre apenas a factos, a um entramado de relatos, estórias ou nacos da História, também se serve da ficção. Diz-nos Pauval que ele se afirma «através de um dispositivo que varia indiferentemente entre o biografismo e a autoficção, entre realidade e probabilidade, entre os riscos da memória e as incoerências do real». No fim, tudo funciona como uma vasta enciclopédia narrativa, que não tem fim nem começo. E nós, seus leitores, caímos nesta tão elegante armadilha, um jornal imenso, que nos compensa do declínio da imprensa escrita, embriagando-nos com o apelo compulsivo destas crónicas que abolem a dramatização, o moralismo e os juízos que espezinham tudo o que a eles não se conforma. Isto é conseguido através da potência desta prosa que aprendeu com autores como André Gide (o «escritor sem estilo», como o classificou Roland Barthes) o rigor da observação.

Autor de um jornal eterno, o cronista renasce no papel desse historiador dos ângulos mais improváveis, iluminando os recantos escuros da História. Desce aos seus subterrâneos e dedica-se a fazer um levantamento dos detalhes que esta negligencia. Diz-nos Pauval, o que Kluge faz é voltar a traçar a História, mas a «contrapelo, a partir dos seus elementos residuais, seguindo o olhar do Anjo da História, esgazeado perante os escombros». E lembra que Benjamin definia o cronista como «o narrador que, investido de uma missão de verdade na qual nenhum acontecimento é dado como perdido, relata sem hierarquizar». Assim, a escrita impessoal é determinada pela sua função. Kluge - que foi descrito pelo poeta e ensaísta, e seu amigo, Hans-Magnus Enzensberger como «o escritor sem coração» - consegue, ao mesmo tempo, atalhar caminho e compreender muito mais, abranger um território bem mais vasto do que esses garbosos narradores, deslumbrados com as suas faculdades dramáticas e que nos surbmergem no eflúvio das suas considerações.

No prefácio que escreve para esta edição, o autor lembra que aquilo de que «as pessoas precisam, nos seus percursos de vida, é de orientação. Como os navios, para navegarem. É essa a função de um livro tão extenso: que o leitor se compare, se deixe repelir ou atrair - porque um livro funciona como um espelho». Também por esta razão, mostra como a pretensão da originalidade, além de tantas vezes não passar de uma criancice, é algo que nos atrasa, e nos conduz a esforços vãos: «Não temos de entrar em concorrência, o que é preciso é cooperar com os nossos antecessores. E mesmo que sejamos mais pequenos do que Kafka, podemos continuar a produzir, a adaptar».

Comparando a experiência deste século com a do anterior, Kluge diz-nos que se o outro foi o das tragédias, pelo menos era claro quem era o inimigo, ao passo que hoje «a realidade mente, mostra-se como um camaleão». E se «não temos um Hitler, não temos um fascismo em uniforme, temos outras regressões que são tanto mais perigosas quanto menos visíveis são».

Fazendo uso da lição de Adorno de que «o todo é a mentira», Kluge afirma: «Somos advogados do particular, do detalhe e não do geral». De Marx, entre tantas outras noções admiráveis, recorda a ideia de que «todas as forças do homem trabalham em coro», e defende que nele os sentimentos é que são os proletários. E isso o orienta na sua abordagem: «Os sentimentos são necessários, essa monstruosa faculdade humana, para, na sua interioridade, deslocar montanhas, construir pontes entre tempos distintos. Uma política suficientemente forte para prevenir as guerras, para prevenir um fascismo, não depois deste ter mostrado a sua fúria, mas antes do seu desenvolvimento, não consigo concebê-la a não ser em posse de todos os sentimentos. Que falte um entre todos, é um calcanhar de Aquiles».