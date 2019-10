Rui Rio reage a exaltação de António Costa esta tarde

Rui Rio já reagiu à atitude polémica de António Costa esta tarde, que se exaltou com um popular idoso, durante uma arruada em Lisboa. Apesar de se ter recusado a comentar diretamente a atitude de Costa, o líder do PSD declarou que muitos cidadãos também lhe dizem "muitas coisas" que não aprecia mas nunca reagiu da mesma forma que o primeiro-ministro.“Ainda ontem, no Porto, também tive a ouvir coisas do meu tempo da câmara municipal que são completamente mentira”, recordou.

Depois de a situação ter ocorrido, Costa disse aos jornalistas acreditar que o homem tinha sido contratado por um partido de direita, para fazer o primeiro-ministro fazer má figura. “Eu não sei se a Direita fez ou não, o Centro não fez de certo não fez de certeza, penso que a Direita também não, mas eu falo pelo Centro, que é o PSD, nós não somos a Direita. Não fizemos nada como é evidente. Lamento que diga isso”, insistiu o líder do PSD.