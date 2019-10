PAN propõe criação de duas subcomissões parlamentares

Proteção Animal

O partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) propôs a criação de duas subcomissões parlamentares integradas na Comissão de Ambiente, uma sobre as alterações climáticas e a outra sobre a proteção animal. A proposta foi apresentada ao grupo de trabalho criado para a reflexão e constituição das futuras comissões parlamentares para esta legislatura.

Próxima legislatura

“Nós estamos, neste momento, em processo de constituição das novas comissões que vão marcar a próxima legislatura. Isso passa por algumas reformulações não só do ponto de vista daquilo que são as obrigações legais, mas também da intenção política de fazermos avançar algumas matérias”, disse à Lusa a líder do grupo parlamentar do PAN, Inês Sousa Real.

Qualidade de vida

O PAN pretende “dar dignidade a esta matéria das alterações climáticas pelo impacto que tem na qualidade de vida das pessoas”. O partido de André Silva, que passou de um para quatro deputados, defende que é necessário debater estas “matérias de forma mais autonomizada”.