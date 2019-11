Sexta às 9. PSD quer ouvir RTP acerca de programa sobre exploração de lítio emitido após legislativas

O PSD decidiu requerer um conjunto de audições sobre a emissão do programa “Sexta às 9” da RTP, que regressou à antena a 11 de outubro, após um período de férias. Nessa data, o programa emitiu uma reportagem sobre a exploração de lítio, a abertura de inquérito, e uma polémica com o governo socialista. Ora, os sociais-democratas querem esclarecer porque razão o programa só foi emitido a 11 de outubro, após as eleições legislativas , quando tinha ficado aprazado o seu regresso de férias para 13 de setembro.

Assim, o PSD quer ouvir o presidente da RTP, a diretora de informação, Maria Flor Pedroso, e a jornalista, coordenadora do referido programa, Sandra Felgueiras.

A avaliar pelo teor do requerimento, os deputados sociais-democratas não se deram por satisfeitos com as explicações sobre o adiamento do regresso pós-férias, com ajustes devido à cobertura de campanha eleitoral.

“É do conhecimento público que a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) confirma ter recebido participações referentes ao facto de o programa ‘Sexta às 9’ ter estado ausente da emissão da RTP desde o dia 19 de julho, e o seu regresso ter acontecido a 11 de outubro e não no dia 13 de setembro”, lê-se no requerimento que alude ainda a um alegado rumor de uma relação tensa entre a direção de informação da RTP e a equipa do referido programa.

De realçar que o PSD tem questionado o Governo de forma constante sobre a concessão de exploração de lítio e há quem admita que possa vir a abrir a porta a uma comissão de inquérito.