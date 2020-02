ASAE apreende mais de 17 toneladas de comida fora de prazo em Loures

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu mais de 17 toneladas de alimentos numa operação em armazenistas e distribuidores na zona de Loures. Foram detetados produtos com validade expirada em 2017, 2018 e 2019.

Em comunicado, a ASAE adianta que a apreensão foi feita no âmbito de uma fiscalização realizada na sequência de uma denúncia dirigida a dois armazenistas/distribuidores localizados em Loures, distrito de Lisboa.

"Como resultado da ação foram instaurados dois processos de contraordenação por falta de requisitos tendo-se verificado a existência de bens alimentares (pré-embalados e produtos secos/mercearia) cuja data de validade expirou nos anos de 2017, 2018 e meados de 2019", lê-se no comunicado da ASAE, sobre a operação realizada no âmbito de uma fiscalização a dois armazenistas/distribuidores localizados em Loures, no distrito de Lisboa, após uma denúncia.

A ASAE adiantou que o armazenista estava a proceder à substituição das respetivas datas de durabilidade mínima – ‘consumir de preferência antes de’ - sem qualquer avaliação prévia dos produtos em causa.

Trata-se de uma "prática proibida nos armazenistas, como era o caso, sendo apenas possível e reservada aos produtores do produto e após a realização de determinações analíticas prévias que atestem o estado de conservação dos géneros alimentícios e desta forma possam proceder à colocação de nova data de validade garantindo a segurança alimentar dos mesmos".

Os produtos em causa eram bolachas, gelados em pó, chocolates, gomas, cereais, entre outros, tudo num valor aproximado de 28 mil euros. Os alimentos destinavam-se ao consumo público para abastecimento do mercado nacional (comércio a retalho) e para mercados não nacionais.