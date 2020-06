Rui Rio comenta saída de Centeno do Governo: "Só não acerto no Totoloto"

Rui Rio fez uma publicação na sua conta oficial de Twitter sobre a saída de Mário Centeno no Governo, afirmando que já tinha previsto a saída do ministro da pasta das Finanças. "Na altura disse-o para memória futura. Esse futuro chegou! É o presente de hoje. Só não acerto no Totoloto... ", afirmou Rui Rio, numa publicação onde colocou um vídeo da PSD TV, onde faz várias declarações sobre Mário Centeno.

Em outubro de 2019, o líder do PSD questionou António Costa sobre o mandato de Centeno e se este se encontrava de "pedra e cal" no Governo, mesmo quando "a presidência do Eurogrupo e o mandato de governador do Banco de Portugal" terminasse, agora em julho.

No vídeo ainda podem ver-se também declarações de Rio dirigidas a Costa, em maio, após a polémica sobre o Novo Banco, em que o político afirma que Centeno já não tem condições para continuar no Governo, visto não ter sido "leal" ao primeiro-ministro.

O Presidente da República aceitou, esta terça-feira, a exoneração de Mário Centeno como ministro de Estado e das Finanças, proposta pelo primeiro-ministro, e a sua substituição por João Leão, que irá assumir o cargo esta segunda-feira.