PS propõe José João Abrantes e Maria da Assunção Raimundo para o Constitucional

O PS propôs, esta sexta-feira, os nomes do professor universitário José João Abrantes e da juíza conselheira Maria da Assunção Raimundo para preencher as duas vagas em aberto no Tribunal Constitucional, cuja eleição se realiza no próximo dia 10.

"São dois nomes prestigiados e seguimos o princípio da paridade", afirmou a presidente do Grupo Parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, à agência Lusa.

Para serem eleitos, os dois nomes, apresentados pelo PS, precisam de dois terços dos votos dos 230 deputados, o que implica um acordo entre socialistas e sociais-democratas.