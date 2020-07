Parlamento aprova relatório da audição de Mário Centeno para governador do BdP

O relatório da audição de Mário Centeno no âmbito da proposta de designação para governador do Banco de Portugal foi aprovado, esta quarta-feira, no Parlamento, com o voto favorável dos deputados do PS e a abstenção do PSD e do PCP.

Pelo contrário, o relatório, votado na Comissão de Economia e Finanças, teve os votos contra do CDS-PP, do Bloco de Esquerda, da Iniciativa Liberal, do PAN e do deputado do PSD Álvaro Almeida.

Vários deputados que votaram contra fizeram questão de esclarecer que a sua posição não era sobre o relatório, mas sim sobre o facto de não concordarem com a escolha de Mário Centeno para ocupar aquelas funções depois de ter sido ministro das Finanças.