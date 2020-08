Mais de uma centena de feridos e um polícia morto durante protestos em Beirute

Mais de cem pessoas ficaram feridas, este sábado, durante os protestos em Beirute, no Líbano. Segundo a Reuters, que cita fonte policial, um polícia morreu na sequência das manifestações.

De realçar que milhares de pessoas saíram este sábado às ruas na capital libanesa para exigir a renúncia do Governo, depois das explosões que na passada terça-feira destruíram a cidade e provocaram pelo menos 158 mortos e mais de seis mil feridos.

Durante os protestos, a polícia teve de disparar gás lacrimogéneo contra os manifestantes que tentavam romper as barreiras de proteção para chegar aos edifícios do Parlamento. Entretanto, num outro ponto da cidade, os manifestantes terão conseguido ocupar o edifício do Ministério dos Negócios Estrangeiros e queimaram um retrato do Presidente Michel Aoun. “Vamos ficar aqui. Apelamos a todos os libaneses que ocupem todos os ministérios”, disse um manifestante, citado pela Reuters.

A polícia confirmou ainda a existência de disparos. Contudo, a sua origem não é conhecida.

Já este sábado, o primeiro-ministro libanês defendeu a realização de eleições legislativas antecipadas.

Recorde-se que na origem das explosões estiveram toneladas de nitrato de amónio, que estavam armazenadas há anos no porto de Beirute. O Governo admitiu que não foram tomadas as medidas de segurança necessárias.