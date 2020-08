Andreia Dinis mostra-se "revoltada" com a (ainda) falta de colocação da filha na escola

Não consigo compreender como no nosso país, um país desenvolvido, chegamos quase ao fim de agosto e ainda há crianças, onde a minha filha se inclui, sem colocação nas escolas públicas. Qd decidi colocar a minha filha no ensino público NUNCA imaginei que não teria vaga em NENHUMA escola da sua área de residência. E, o mais triste, é que parece não ser um caso isolado da Charneca de Caparica/Almada mas de várias localidades. Então a população não está a ficar envelhecida? Não há diminuição da natalidade? Como vamos ter mais crianças se o apoio do estado na rede escolar está nesta tristeza? Se não garantem vagas nas escolas? VERGONHA DGE e DGESTE!!!!!!!!!

