"João Ferreira é um político que de valor apenas tem o ser jovem e bem-parecido"

O líder do Chega, e anunciado candidato às presidenciais, não demorou a reagir à candidatura comunista de João Ferreira, anunciada este sábado por Jerónimo de Sousa.

"Esperávamos algum 'camarada cassete' a repetir as mesmas coisas sobre Cuba ou o PREC (Processo Revolucionário em Curso), há 40 anos, e aparece o 'camarada de plástico', um político que de valor apenas tem o ser jovem e bem-parecido", disse, em declarações à Agência Lusa.

"João Ferreira apresenta-se hoje às eleições presidenciais, uma clara terceira ou quarta escolha, atrás de nomes como o do líder, Jerónimo de Sousa, ou do ex-sindicalista Arménio Carlos. Certamente que estes se recusaram ao combate e deixaram Ferreira a travar sozinho o combate impossível para o PCP", acrescentou André Ventura.

Recorde-se que o líder do Chega recorreu sempre a epítetos para classificar outras candidaturas, veja-se os casos da ex-eurodeputada Ana Gomes, a quem chamou de “candidata cigana; da candidata do Bloco de Esquerda, Marisa Matias, a “candidata marijuana”; e agora o candidato do PCP, João Ferreira, que definiu como o “camarada de plástico”.

Digno de nota é também o facto de estes três candidatos, as confirmações mais recentes na entrada à corrida a Belém, terem todos no currículo passagens pelo Parlamento Europeu.