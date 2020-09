PSD apresenta queixa à PGR por causa de 'sala de chuto' ao pés de escolas

O PSD fez queixa à Procuradoria-Geral da República e à Provedoria de Justiça por considerar “inaceitável” a instalação de uma sala de consumo vigiado numa zona de escolas e residências, no Lumiar, em Lisboa. Os eleitos do PSD na Assembleia de Freguesia do Lumiar defendem que “é inaceitável a instalação desta sala nas imediações de um jardim-de-infância, diversas escolas e da estação de Metro do Lumiar”.

O PSD argumenta que esta sala de consumo assistido viola de forma “ostensiva e provocatória” a legislação que define as regras para os espaços de consumo vigiado. A lei prevê que “a localização escolhida, quer no que diz respeito a instalações fixas, quer no que diz respeito a instalações móveis deve, tanto quanto possível, evitar a exposição a não utentes”.

Os sociais-democratas defendem que as salas de consumo assistido devem estar em locais adequados. “Não temos qualquer preconceito ideológico nesta matéria, somos é contra a cegueira de criar um centro de consumo de drogas onde as crianças estudam e as famílias vivem”.