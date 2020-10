Empresários que descobrem pérolas escondidas

O mundo do futebol é uma caixinha de surpresas e nem com hackers a coisa muda. Mas vamos a exemplos práticos. Eu se comprar um apartamento sou obrigado a declarar o que paguei ao proprietário bem como a comissão que coube à agência, no caso de ter havido esse serviço. No futebol, o negócio é outro. Vendem-se jogadores por milhões de euros e raramente se sabe quanto calhou ao empresário. Talvez por isso o filho de um famoso presidente leve jogadores para o clube do pai e raramente se fica a saber quanto é que ganhou com os jogadores que na maioria dos casos acabam nem jogar no FC Porto. Mas os exemplos obscuros são uma prática comum a todos os clubes. O que me deixa perplexo é como grandes clubes internacionais precisam de agentes para comprarem jogadores. Um exemplo: o Barcelona não sabia do talento de Trincão, o jovem do SC Braga que foi adquirido por 31 milhões de euros, que renderam sete milhões à agência de Jorge Mendes?

Mas será que Jorge Mendes, e os outros empresários, são os únicos visionários que descobrem pérolas que os outros não descortinam? Mistérios. Mas o mistério é ainda maior quando se sabe que há agentes que quase são donos de clubes, onde têm às pazadas de jogadores, ganhando rios de dinheiro com as mudanças de emblema dos craques. Resumindo: qual a razão para as autoridades do futebol e das finanças públicas não obrigarem clubes e agências a revelarem todos os pormenores dos contratos que assinam? Terão receio de acabarem com algumas comissões-fantasma?

