Cavaco Silva revisita 35 anos de poder

Ex-Presidente lança novo livro sobre o ideal da social-democracia, com muito pouco a ver com o dos atuais líderes – tanto do PS como do PSD.

No derradeiro livro de uma já longa bibliografia, o político que mais eleições venceu em Portugal deixa dois guiões: um para a oposição, outro para a governação. Em duzentas páginas milimétricas, Aníbal Cavaco Silva despede-se da escrita, mas não da vida pública, à qual continua atento e crítico. Entre a enumeração de marcos nem sempre associados ao seu Governo e uma visão severa sobre os últimos anos de política nacional, o ex-Presidente da República revela pormenores inéditos do seu tempo em São Bento e estórias mais pessoais. Na próxima semana, a sua primeira vitória eleitoral faz 35 anos. No seu país e no seu partido, tudo mudou desde então.

No dia 6 de outubro, na próxima terça-feira, Aníbal Cavaco Silva apresentará aquele que é, nas suas palavras, provavelmente, o seu último livro – intitulado Uma Experiência de Social-Democracia Moderna.

O ‘provavelmente’ com que antecede essa revelação ilustra um homem público que, após as funções que exerceu, deixou sempre obra escrita – e vasta – sobre os seus mandatos.

O dia escolhido para o lançamento é simbólico, como que se a chave do seu último testemunho viesse encerrar um ciclo no aniversário da data que o abriu: a 6 de outubro de 1985, Cavaco Silva, líder do PSD há pouco mais de quatro meses, era pela primeira vez eleito primeiro-ministro.

Para Manuela Ferreira Leite, ao SOL, seria o início de uma «tremenda transoformação do país e da sociedade».

Passaram 35 anos

Tornaria a vencer duas eleições legislativas, ambas com então inéditas maiorias absolutas de um só partido (e, até hoje, por repetir no seu), alcançando também vitórias maioritárias para a Presidência da República em 2006 e 2011.

Uma Experiência de Social-Democracia Moderna não se trata de um memoir político, ao estilo de Quinta-feira e Outros Dias (os seus dois volumes de memórias presidenciais) ou das Autobiografias Políticas publicadas no início do século, também em dois volumes, em 2002 e 2004, nem tão pouco de uma coletânea de discursos, como as editadas em meados da década de ‘90, ou de um livro mais teórico, como os dedicados à União Monetária, no final da mesma década.

Uma Experiência de Social-Democracia Moderna é uma obra breve, de duas centenas de páginas, mas preenchida; diferente da bibliografia cavaquista a que os seus leitores estão acostumados.

O registo metódico e factual é omnipresente, o que é já tradição, mas há uma vertente política – partidária, ideológica, estratégica – mais evidente, mais solta, mais visível, se comparada com a narração quase historiográfica das suas memórias enquanto primeiro-ministro e Presidente – ou mais académica das suas publicações enquanto economista e europeísta.

