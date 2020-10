Número de mortes em surto nos lares da Misericórdia de Bragança sobe para cinco

Subiu para cinco o número de óbitos associado ao surto que afeta os lares da Santa Casa da Misericórdia de Bragança, depois da morte de uma idosa, de 95 anos.

De acordo com o balanço feito pela instituição, esta sexta-feira, todos os óbitos dizem respeito a mulheres, com idades entre os 78 e os 95 anos. Atualmente há 97 utentes e 26 trabalhadores infetados com o novo coronavírus.

Dos utentes que testaram positivo, oito estão internados no hospital de Bragança.

O surto afeta três lares de idosos da instituição, não tendo sido detetados casos positivos nas restantes valências, nomeadamente na Unidade de Cuidados Continuados, Centro de Educação Especial, infantários e escolas.

Desde o início da pandemia, o distrito de Bragança regista um total de mais de 900 casos de infeção e 35 mortes.

Também esta sexta-feira, a Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste revelou que foram detetados cinco casos de covid-19 na urgência do hospital de Bragança.