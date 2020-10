OE2021. Governo avança com descontos nas ex-Scut

“Esta medida dirige-se às vias ex-Scut, situadas preferencialmente em territórios do Interior, permitindo a redução dos custos de contexto e aproximando as populações”, lê-se no documento.

O Governo tem a intenção de implementar em 2021 um sistema de descontos nas vias ex-Scut localizadas no Interior do país. Esta é uma das medidas presentes na versão preliminar de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), e faz parte da estratégia do Executivo para a coesão territorial.

“Esta medida dirige-se às vias ex-Scut, situadas preferencialmente em territórios do Interior, permitindo a redução dos custos de contexto e aproximando as populações”, lê-se no documento.

O OE2021 pretende garantir “um sistema de portagens mais simples e com menores custos para o utilizador e que simultaneamente garanta a sustentabilidade orçamental”.

Veja aqui todas as medidas que já são conhecidas.