OE2021. Governo "reserva" 500 milhões para a TAP em 2021

Ao contrário do anunciado, o empréstimo do Estado à companhia aérea deverá ultrapassar os 946 milhões em 2020, e atingir o teto previsto de 1,2 mil milhões. Executivo inscreveu, "por cautela", 500 milhões para a companhia aérea no OE2021.

O Governo prevê que a TAP “esgote” os 1,2 mil milhões de euros do empréstimo que o Estado tinha previsto poder injetar na companhia aérea, já em 2020. Segundo a versão preliminar de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021),o Executivo de António Costa admite que o valor a ceder à empresa pode, afinal, não ficar por aqui: o documento “reserva” 500 milhões de euros que podem ser emprestados à TAP durante 2021.

“No ano de 2020, a TAP Air Portugal deverá utilizar a totalidade dos 1200 milhões de euros de empréstimo do Estado, o que lhes permitirá enfrentar com mais confiança as necessidades do início do ano económico de 2021”, lê-se no documento.

“Apesar desta incerteza, e por uma questão de cautela, tendo em atenção o impacto da TAP na atividade económica nacional e, consequentemente, o seu papel na recuperação da economia portuguesa, no Orçamento do Estado para 2021 o valor previsto para garantias, acomoda 500 milhões de euros a conceder eventualmente para que a empresa, apesar da crise do setor se possa financiar em mercado, sempre no âmbito da aplicação de um plano de reestruturação que possa criar as condições para a sustentabilidade e competitividade da empresa”, refere a versão preliminar do OE2021.

O Governo, porém, faz depender “de três variáveis” a necessidade de injetar mais dinheiro na TAP, já no próximo ano: “a evolução da pandemia e a correspondente evolução da procura; o efeito das opções que vierem a ser adotadas no plano de reestruturação, quer quanto à reestruturação financeira, quer quanto à redefinição do posicionamento estratégico da companhia; e a atuação transversal ao nível europeu no apoio ao setor, bem como o resultado da apresentação/notificação à Comissão Europeia do plano de reestruturação”.

