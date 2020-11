Jerónimo de Sousa diz que Rui Rio acha que descobriu a "pólvora" ao criticar congresso do PCP

Secretário-geral do PCP confirma que congresso decorrerá na próxima sexta-feira e no sábado durante todo o dia, e domingo de manhã.

Jerónimo de Sousa disse, esta sexta-feira, que Rui Rio "acha" que descobriu a “pólvora” ao criticar o congresso do PCP, agendado para o final do mês em Loures.

"Como tem sido criticado por isso, acha que encontrou aqui a descoberta da pólvora, atacando o PCP e o seu congresso", disse Jerónimo de Sousa, à margem de uma reunião com a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), acrescentando ainda que o líder do PSD está "sob foco, tendo em conta o seu posicionamento de colocar no centro da direita a extrema-direita".

De realçar que, na quarta-feira, em entrevista à TVI, Rio foi questionado sobre a possibilidade de impedir o congresso dos comunistas caso fosse chefe do Governo. O presidente do PSD remeteu a solução do conflito para o primeiro-ministro, António Costa, e para o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mas afirmou que "obviamente" tentaria impedir o congresso, destacando que "o Governo está a dizer que as regras são iguais para todos, menos para o PCP".

"Eu nem sequer invoco a lei, nem sequer invoco a Constituição da República, que proíbe qualquer proibição de realização de acontecimentos como este, que é o congresso do Partido Comunista Português, e o que me arrepia é que eu era dirigente sindical antes do 25 de Abril e aí não só anunciavam, praticavam a proibição de assembleias gerais, de grandes reuniões perfeitamente democráticas. Eu não gostaria de voltar a esse tempo", disse o secretário.geral do PCP.

Jerónimo de Sousa disse ainda que a realização do congresso já está tratada “com as autoridades de saúde”. O líder do PCP recordou ainda que o número de delegados foi reduzido para metade, cerca de 600, que a reunião não terá convidados e que serão aplicadas "medidas sanitárias de proteção absoluta".

"Dá muito trabalho, é muito exigente, mas nós somos assim, assumimos a responsabilidade, cumprimo-la", sublinhou, confirmando ainda que o congresso decorrerá na sexta-feira e no sábado durante todo o dia, e domingo de manhã.

Recorde-se que o XXI congresso nacional do PCP realiza-se a 27, 28 e 29 de novembro de 2020, em Loures, durante o Estado de Emergência.