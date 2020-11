"Aqueles que querem tratar da sua vidinha e dos seus negócios não contam comigo"

Compreende as críticas que lhe têm sido feitas por assinar um acordo com o Chega?

O CDS teve um resultado histórico nos Açores porque, ao fim de 45 anos, está a governar a Região Autónoma dos Açores. O CDS mostrou-se um partido incontornável e insubstituível para este novo ciclo e conseguiu posicionar-se como terceira força política. Demonstrou que é uma direita que soma, tem um discurso previsível e não anda aos ziguezagues. Não é uma direita destrutiva e fraturante. Espero que estes tempos de mudança cheguem ao Continente e se possa reeditar uma Aliança Democrática que no passado deu provas de êxito e deixou boas memórias. Espero que seja possível estabelecer uma plataforma capaz de derrotar o Partido Socialista e oferecer uma proposta sólida e alternativa.

O CDS está disponível para uma aliança pré-eleitoral nas próximas eleições legislativas ou prefere ir sozinho a eleições?

O CDS está disponível para que se estabeleça uma plataforma de entendimento com as forças políticas de direita. O CDS está disponível para formar uma plataforma eleitoral como a Aliança Democrática para que os votos da direita somem, não subtraiam e possam eleger o maior número de mandatos possível. Para isso é necessário que existam convergências em pontos que são essenciais como, por exemplo, o apoio aos mais vulneráveis, aos idosos, aos jovens...

Mas está disponível para uma aliança pré-eleitoral com o PSD se houver condições...

Há um sentimento geral no país de alguma fadiga com esta governação do Partido Socialista. Cabe aos partidos de direita, como é o caso do CDS e do PSD, entenderem-se no fundamental para apresentar uma proposta política alternativa aos portugueses. Se se entender que esse é o caminho para que o bloco da direita some o maior número de deputados, para que não se desperdicem votos e para que haja um projeto reformista para Portugal, creio que o CDS não dirá que não.

O Chega está fora desse projeto?

Sim. O CDS não fará alianças políticas com o partido Chega. Não fará certamente coligações com o Chega.

Preferia que o Chega tivesse ficado fora do acordo nos Açores?

O CDS não rejeita um voto pela sua origem. Se servir para o CDS aplicar as suas propostas e fazer valer as suas ideias e os seus valores, estamos disponíveis para o receber. Mas não estamos disponíveis para alianças eleitorais com o Chega.

Isso não é contraditório?

Nos Açores não estamos a falar de uma aliança com o Chega. Nós governamos os Açores com o PPM e o PSD. O que aconteceu foi que o partido Chega se mostrou disponível para viabilizar alguns eixos que já estavam nos programas desses partidos.

Essa explicação não convenceu muita gente de direita. O Adolfo Mesquita Nunes, por exemplo, considera que foi um erro.

Convivo bem com as opiniões diversas que existem no nosso partido. O que tenho a dizer é que o resultado do CDS nos Açores é histórico e, pela primeira vez, estamos no Governo. A verdade é esta. O saldo que eu faço é extremamente positivo.

