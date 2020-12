"Os parceiros sociais são peões neste jogo político do governo"

António Saraiva, o patrão dos patrões crítica a falta de diálogo por parte do Governo em relação ao aumento do salário mínimo nacional e chama a atenção para o facto de a maioria das empresas portuguesas em fase de pandemia não conseguirem suportar esta subida. E questiona como numa fase em que a economia nacional não cresce como é possível impor estes aumentos. Quanto às metas previstas no Orçamento do Estado para 2021, o presidente da CIP garante que o documento ‘ainda agora foi aprovado e já está desadequado’.

O Governo sempre anunciou o aumento do salário mínimo em 30 euros para 665 euros. Vai haver acordo com os parceiros sociais?

Não pode haver acordo porque não fomos tidos nem achados na questão. As empresas foram simplesmente peões políticos neste jogo do Governo.

Mas o Governo pode aumentar o salário mínimo nacional por decreto-lei...

Mas é isso que o Governo está a fazer, como é evidente. Não vem ouvir os parceiros sociais, vem informar o que vai fazer. E do lado das empresas, o que não queremos – e estão-nos a fazer passar por isso – é sermos um peão neste jogo político. No momento em que a riqueza cai cerca de 8,5% e para o ano as melhores perspetivas se se verificarem acabaremos 4 ou 5% abaixo deste ano, como é que isso é compatível com aumentos de 4,7% como este que o Governo resolveu lançar?

Na proposta de Orçamento do Estado para 2021 apontava para um aumento de 23,75 euros, mas o Governo foi garantindo que queria ir mais além...

Isso é resultado da negociação com os partidos de esquerda, nomeadamente com o Partido Comunista. Seguramente foi isso que lhe foi exigido e acabou por acontecer. E depois veio apresentar às empresas um aumento superior àquilo que estava previsto no Orçamento.

A Confederação do Turismo defendeu aumentos a meio do ano consoante a evolução da economia. A CIP tinha esta posição?

Poderíamos discutir, poderíamos apreciar que se pudesse rever consoante a evolução da economia. No entanto, o Governo não optou por isso e, pura e simplesmente, decretou que em 2021 o salário mínimo é este.

Os parceiros sociais não têm então uma palavra a dizer?

Não e qual é a racionalidade económica para esse aumento? O Governo não apresentou nenhuma. O Governo pura e simplesmente negociou este valor com os partidos da esquerda parlamentar para a aprovação do Orçamento do Estado e veio à concertação social informar que é este o aumento. E, mais uma vez, digo que fez da concertação social, dos parceiros sociais e das empresas peões deste jogo político. Estamos disponíveis, como sempre estivemos, para em sede de concertação chegarmos a um acordo de médio prazo para uma política de rendimentos. Mas não é assim com esta metodologia que o Governo constrói a melhor solução, porque não nos apresentou um racional económico para este aumento. Queremos subir o salário mínimo, aliás, a esmagadora parte das empresas que a CIP representa – 160 mil empresas – paga acima daquilo que o Governo quer chegar no final da legislatura. Já pagamos hoje acima da meta que o Governo definiu como ponte de chegada, agora temos uma tipologia de empresas no país – a restauração, o pequeno comércio, as micro e pequenas empresas, as IPSS – que não suportam estes aumentos e aquilo que vamos fazer é lamentavelmente empurrá-las mais rapidamente para a insolvência e aumentar o desemprego. Quando o Governo vem dizer que os aumentos do salário mínimo dos últimos anos não contribuíram para o aumento do desemprego isso não é intelectualmente honesto, porque foram feitos num momento de crescimento económico, de desenvolvimento económico. O turismo e todas as atividades a ele ligadas nestes últimos anos cresceram muito. Agora, pela primeira vez, estamos numa situação da economia muito fragilizada, muito debilitada e é nesta fase que é preciso acautelar e salvar os empregos e impor o aumento do salário mínimo não vem ajudar este objetivo.

Mas o Governo não abre mão da meta de atingir os 750 euros no final da legislatura...

Quando o Governo anunciou, no início da legislatura, que queria chegar aos 750 euros estava longe de imaginar uma crise covid como a que estamos a viver e os seus efeitos mundiais. Ninguém adivinhava que isto iria acontecer. O Governo se tivesse podido incorporar esta variável covid nas suas previsões no seu programa de Governo seguramente que nunca teria apresentado esse valor do salário mínimo. Só um burro é que não muda, os homens mudam por inteligência, como é óbvio. Então temos de reagir de acordo com aquilo que a vida nos apresenta. Esta crise pandémica e os seus efeitos não merecem uma reapreciação desse objetivo?

Ninguém estava à espera desta pandemia...

Obviamente. Por isso, esse objetivo não incorpora a crise que todos estamos a viver e tem de incorporar.

Acredita que é possível atingir as metas previstas no Orçamento do Estado?

Todos os economistas, pelo menos aqueles que não estão reféns de ideologias, constatam que as previsões do Governo estão demasiado otimistas. Os próprios organismos internacionais também o acham – veja a previsões da OCDE para o próximo ano que ficam muito abaixo daquilo que o Governo apresentou quer no Orçamento do Estado suplementar, quer agora neste Orçamento. Obviamente que foram muito otimistas nesses indicadores. É a própria OCDE que vem desmontar esses números. O Orçamento ainda agora foi aprovado e já está desadequado. Desejaríamos nós que isso não acontecesse e que a economia já em 2021 sofresse uma retoma espetacular. Seria bom para todos, mas temos de ser razoáveis e temos de ser sensatos.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do SOL. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.