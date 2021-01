Pedro Santana Lopes: "Não podemos negar quem somos e eu adoro o combate"

Santana Lopes diz que a Aliança, com ele, ‘falhou’, mas garante que a sua vida política não acabou. Admite candidatar-se a uma câmara se lhe derem tempo para pensar e não fecha a porta a um eventual regresso ao PSD. ‘Tenho recebido mensagens que me sensibilizam’.

Já decidiu em quem vai votar nas eleições presidenciais?

Tomei a decisão há poucos dias e vou votar em Marcelo Rebelo de Sousa. Ficou claro nos debates que é um candidato à parte. Marcelo tem grandes qualidades e prestou grandes serviços ao país como Presidente da República. Isso não significa que concorde com todas as suas opções e até tenho uma questão que me coloca algumas reservas.

O quê?

Entendo que o Presidente da República não deve dizer que não quer pôr as suas convicções pessoais à frente das responsabilidades do seu cargo, nomeadamente em matérias fraturantes. Não estou de acordo e espero que no segundo mandato o atual Presidente atue de um modo diferente. Não tenho a certeza de que seja este seu pensamento permanente. Li declarações dele a dizer isto e não estou de acordo. O sistema que nós temos, ao dar o direito de veto ao Presidente da República, dá-lhe também o direito de decidir segundo as suas convicções. Mas Portugal precisa de um Presidente com as qualidades que manifestamente Marcelo Rebelo de Sousa tem. É muito importante que Marcelo ganhe confortavelmente à primeira volta.

Quando fala na importância das convicções está a pensar na questão da eutanásia?

É um bom exemplo. Eu posso ser a favor ou contra. Se estivesse na Assembleia da República teria votado contra as propostas que existiram, apesar das dúvidas que todos temos. Mas há várias matérias, como o direito à vida ou questões ligadas ao ensino, em que se espera que um Presidente de centro-direita não atue como atuaria um Presidente de esquerda, nomeadamente em matérias como essa que referiu.

Gostava de ver Marcelo Rebelo de Sousa mais ativo, no segundo mandato, a defender os valores da direita?

Prefiro, agora que decidi votar nele, falar nas suas qualidades. Disse, no congresso do Aliança, que a minha decisão sobre as presidenciais dependia do que o Presidente ainda fizesse, nomeadamente em relação ao Governo e em matérias importantes como a questão da Justiça e do crescimento económico. Entendo que um chefe de Estado não pode estar satisfeito por ser Presidente de um país em que as pessoas são detidas, ouvidas, e depois estão anos e anos sem nada acontecer. Os processos demoram anos e anos. Até estranhei quando ouvi Marcelo Rebelo de Sousa dizer que estava satisfeito porque alguns processos andaram. Andaram mas demoram anos a fio. Mas, para mim, a principal qualidade de Marcelo é o seu relacionamento humano com os portugueses.

Os afetos são importantes no momento que estamos a viver?

Ele, nesse aspeto, tem feito um trabalho extraordinário que não deve ser menosprezado. Numa altura como esta a sua sensibilidade social e a sua ligação aos portugueses são aspetos essenciais. Ninguém concorda em tudo, tenho essas reservas, mas Marcelo Rebelo de Sousa é um estadista.

Nenhum dos outros candidatos lhe merece simpatia?

Confesso que o candidato da Iniciativa Liberal, Tiago Mayan Gonçalves, me surpreendeu muito positivamente. É um homem de ideias claras e com a cabeça arrumada. Foi talvez a mensagem mais fresca, mais nova, que ouvi nesta campanha. É desconhecido de muitas pessoas, mas revelou ser um valor a ter em conta. Mas não concorre propriamente a Presidente da República. Votarei Marcelo Rebelo de Sousa com convicção de que é a escolha certa para o meu país.

Estas eleições também se disputam à volta do segundo lugar. Tem alguma preferência entre Ana Gomes e André Ventura?

Nenhuma preferência. Conheço os dois, mas independentemente do relacionamento pessoal só me interessa quem vai ficar em primeiro lugar.

