Coordenem-se!, diz Marcelo a Costa

Não foi só a demissão de Francisco Ramos. O Presidente prometeu mais ‘exigência’ após a reeleição e não perdeu tempo: tem de haver maior coordenação no Governo e nas autoridades que estão na primeira linha do combate à pandemia. Não pode haver mais falhas e tanto descontrolo.

Coordenem-se! – foi o que o Presidente Marcelo exigiu ao primeiro-ministro, António Costa, na sequência do descontrolo em que entrou o combate à pandemia no pico da nova vaga de covid-19, que tornou janeiro o mês mais negro dos últimos cem anos (ver páginas seguintes), e das sucessivas falhas do plano de vacinação que conduziram à demissão do coordenador nacional, Francisco Ramos. Marcelo Rebelo de Sousa, que se tem mantido longe dos holofotes mediáticos nos últimos dias – abriu uma exceção para dar uma entrevista ao humorista Ricardo Araújo Pereira –, exigiu a António Costa a garantia de uma maior articulação e comunicação entre os membros do seu Executivo (nomeadamente a ministra da Saúde, o ministro da Administração Interna, o ministro da Defesa e a ministra da Segurança Social) e as autoridades na primeira linha do combate à pandemia, a começar pelo plano de vacinação. E Belém não deixou de fazer saber que a demissão de Francisco Ramos e a nomeação de um militar de carreira (o vice-almirante Gouveia e Melo) para o lugar de coordenador do plano nacional de vacinação foram bem recebidas pelo Presidente.

O Nascer do SOL sabe que Marcelo Rebelo de Sousa afasta os cenários de um governo de iniciativa presidencial (ou de ‘salvação nacional’) – apesar de serem cada vez mais os defensores da ideia (ver texto nas páginas 8-9) –, mas não deixará de exigir ao Governo mais e melhores respostas no combate à pandemia, cumprindo o compromisso de uma ‘maior exigência’ com o Executivo assumido na noite da reeleição.

