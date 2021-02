Marcas Altice premiadas

MEO e SAPO iniciaram o ano em grande ao serem distinguidas com os principais prémios do mercado nacional atribuídos pelos consumidores.

As marcas da Altice Portugal – MEO e SAPO – iniciam 2021 em grande ao serem distinguidas com os principais prémios do mercado nacional atribuídos pelos consumidores. No total são 11 os galardões que refletem a preferência dos consumidores portugueses pelas marcas da Altice Portugal: cinco prémios Cinco Estrelas, quatro prémios Escolha do Consumidor e dois prémios Produto do Ano.

No âmbito dos prémios Cinco Estrelas, o MEO conquista, pelo quarto ano consecutivo, as categorias Smartphones Desbloqueados, Internet Fixa e Televisão, sendo também o vencedor da nova categoria a concurso, Internet Móvel. Por seu lado, o SAPO é eleito vencedor na categoria Imprensa Online.

Já nos prémios Escolha do Consumidor, promovidos pelo ConsumerChoice – Centro de Avaliação da Satisfação do Consumidor, o MEO é o vencedor das categorias Apps TV fora de casa (segundo ano consecutivo), Quadruple Play (quinto ano consecutivo), Telecomunicações Móveis (terceiro ano consecutivo) e Melhor Experiência de TV, uma nova categoria a concurso.

A somar a todos estes galardões, também nos prémios Produto do Ano, em que os consumidores distinguem a inovação, o MEO venceu na categoria Serviços Integrados com o serviço Paga com MEO e na categoria Acesso TV Multiplataforma, com os produtos MEO na Apple TV e MEO na Android TV.

Estes galardões sustentam a liderança da Altice Portugal e das suas marcas, que tem vindo a ser construída e a manter-se, tendo por base uma estratégia de sucesso, assente nos pilares estratégicos da empresa e pelos quais esta rege a sua atuação: Investimento, Inovação, Qualidade de Serviço, Responsabilidade Social e Proximidade. Líder incontestável nos serviços de comunicações em Portugal, o MEO viu reforçada, no terceiro trimestre de 2020, a liderança em todos os serviços de comunicações em Portugal, destacando-se enquanto operador de eleição dos portugueses.

Alexandre Fonseca, presidente executivo da Altice Portugal, sublinha que «todos estes marcos confirmam uma vez mais o espírito de liderança da Altice Portugal, a sua capacidade de inovação, a preocupação com a melhoria constante de serviço e proximidade ao cliente e ainda, principalmente, a confiança depositada pelos consumidores nas marcas da Altice Portugal».

As marcas da Altice Portugal passam assim a poder ostentar os selos de distinção atribuídos pelas respetivas organizações dos prémios, refletindo a satisfação dos consumidores portugueses com os produtos e serviços que se destacam pela sua inovação e qualidade.