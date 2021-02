João Pereira Coutinho: "Há hoje uma espécie de salazarismo do avesso"

Coloca ao mesmo nível os que no Estado Novo se orgulhavam do Império e os que hoje se envergonham dele. Reduzir o passado à barbárie ‘é uma forma de neurose histérica’, acusa João Pereira Coutinho.

Professor na Universidade Católica (onde se doutorou em Ciência Política) e colunista com seguidores fiéis tanto em Portugal como no Brasil, João Pereira Coutinho é um dos mais destacados comentadores políticos assumidamente de direita. Nas suas crónicas provocatórias, que se distinguem pelo uso do humor e da erudição em doses generosas, não esconde as suas simpatias politicas – e ainda menos as suas antipatias. Convidado pelo Nascer do SOL para uma conversa, citou uma frase do escritor russo-americano Vladimir Nabokov: «Penso como um génio, escrevo como um vulgar homem de letras e falo como um idiota». João Pereira Coutinho diz que não vai tão longe – «nem no génio, nem no idiota» – mas preferiu ainda assim responder por escrito. Falou sobre os erros do Governo na gestão da pandemia, sobre Marcelo e Passos Coelho, sobre o CDS e o Chega. E explica por que acha que as suas previsões sobre Rui Rio se estão a confirmar.

O pior da pandemia parece já ter passado mas ainda não podemos deitar foguetes: Portugal é neste momento o 8.º país com mais mortes por covid-19 por milhão de habitantes. Acha que a culpa deste péssimo registo é mais do Governo ou dos portugueses?

O fracasso pertence ao Governo. Se partirmos do pressuposto de que a função básica de qualquer Estado é proteger os cidadãos, o número obsceno de mortes por covid é a imagem desse fracasso. Não somos caso único. A pandemia expôs de forma brutal a crise dos estados ocidentais. Eu sei que a retórica é outra: os estados são importantíssimos, até os liberais se renderam à evidência, etc. Um erro: os estados que temos falharam. Precisamos de estados mais capazes, mais ágeis e mais profissionais para executarem as suas tarefas básicas.

Quais lhe parecem ter sido os erros mais grosseiros que contribuíram para este estado de coisas? Por exemplo a abertura no Natal (a que se referiu ironicamente como ‘o bacalhau cozido’)?

Sem ironia, o problema central foi o negacionismo face à pandemia. A palavra é usada para descrever aqueles maluquinhos que negam a existência do vírus e a gravidade da doença. Mas há um tipo de negacionismo bastante mais letal porque é cultivado por quem tem responsabilidades públicas. É o negacionismo de quem nos disse que o vírus não chegaria cá e que as máscaras davam uma ‘falsa sensação de segurança’. É o negacionismo de quem abriu excepções politicamente convenientes para se realizarem festas e festanças enquanto a restante população era fechada em casa. É o negacionismo de quem, por pura obsessão ideológica, dispensou o esforço conjunto de todo o sistema de saúde, público e privado. É o negacionismo de quem não planeou nada em tempo útil, da testagem aos rastreamentos, da vacinação ao ensino à distância.

Com a má gestão da crise sanitária, uma crise económica sem precedentes à vista, os antigos aliados a abandonarem-no e os adversários internos a assumirem-se (ou pelo menos Pedro Nuno Santos), acha que António Costa começa a ficar encurralado? Prevê um cenário de crise política?

Não prevejo e nunca previ. Uma crise política precisa de duas condições: falta de dinheiro e a existência de uma alternativa. Basta lembrar 2011, quando ambas afastaram José Sócrates. Neste momento, há 16 mil milhões de euros a caminho, em subvenções e empréstimos europeus, que serão usados para as despesas regulares do Estado – e não, como se pensa, para transformar a economia do país para as gerações vindouras. E a alternativa chama-se Rui Rio, o que significa que, de momento, não há alternativa.

Leia a entrevista na íntegra na edição impressa do jornal. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.