Polícia catalã realiza buscas nas instalações do FC Barcelona

Segundo a imprensa espanhola, há três detidos, entre os quais Josep Maria Bartomeu, ex-presidente do clube.

Os Mossos d'Esquadra, polícia da Catalunha, estão, esta segunda-feira, a realizar buscas nas instalações do FC Barcelona. Em causa estão suspeitas de corrupção e delito econonómico no âmbito do BarçaGate.

O caso BarçaGate está relacionado com a contratação da empresa I3 Venture, durante três anos, para denegrir publicamente a imagem de jogadores, ex-jogadores e figuras da oposição.

Segundo a imprensa espanhola, há três detidos: Josep Maria Bartomeu, ex-presidente do clube; Óscar Grau, atual diretor executivo; e Román Gómez Punti, responsável do departamento jurídico.