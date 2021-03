Cavaco dá receita para vencer poder socialista

O ex-Presidente da Republica Aníbal Cavaco Silva é o convidado especial da Academia das Mulheres Sociais-Democratas, marcada para hoje e que assinala, por antecipação, mais um Dia Internacional da Mulher (8 de março). Mais de três décadas passadas sobre a sua primeira intervenção entre as mulheres sociais-democratas (foi o orador principal no Encontro Nacional de 1987), Cavaco regressa a uma iniciativa partidária «em coerência» com o seu discurso de então, cujos «princípios e objetivos» – segundo fonte próxima do antigo chefe de Estado – foram agora relembrados no convite que lhe foi dirigido por Lina Lopes, deputada e vice-presidente do Instituto Sá Carneiro e organizadora da Academia de formação política para mulheres sociais-democratas – segundo a mesma fonte, «determinante para a aceitação do convite e para o regresso do Professor Cavaco Silva a uma iniciativa de cariz partidário».

Ao Nascer do SOL, a mesma fonte acrescentou que, tratando-se de uma Academia com o objetivo de contribuir para a formação política de mulheres sociais-democratas, Cavaco Silva não se limitará a falar sobre o papel da mulher na política e na sociedade e não deixará de analisar o impacto da pandemia da covid-19.

A crise económica e social sem precedentes será, por isso, tema da palestra de Cavaco Silva, que considera que, neste particular, «estamos a lançar uma hipoteca sobre os mais jovens».

O estado de emergência e as suas sucessivas renovações são também objeto da reflexão do antigo líder dos sociais-democratas, para quem temos vivido «uma suspensão da normalidade». Cavaco Silva é, porém, perentório: «A democracia não pode ser suspensa».

Cavaco Silva não deixará as mulheres sociais-democratas sem uma mensagem de esperança e sem soluções alternativas para o futuro próximo. Com efeito, e segundo o Nascer do SOL_conseguiu apurar, parte da sua intervenção reservada para esta Academia será dedicada à «estratégia para vencer o poder socialista».

Em declarações ao Nascer do SOL, Lina Lopes recordou que «o professor Cavaco Silva foi dos primeiros presidentes do PSD a falar sobre a participação política das mulheres na democracia portuguesa. E não se ficou apenas por palavras, fê-lo também em ações e atitudes. Promoveu grandes encontros com mulheres sociais-democratas e deu-lhes muitas oportunidades, sobretudo quando foi para o Governo, como primeiro-ministro, chamando para o seu lado grandes mulheres que ajudaram a construir o país». A organizadora deste encontro das MSD acrescentou ainda que «é tempo de recordarmos esses momentos importantes que a todas nos marcam».

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.