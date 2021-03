Caso Ihor Homeniuk. "Era normal haver vários colegas que utilizavam um bastão", revelam inspetores

Elementos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) ouvidos, esta terça-feira, como testemunhas de defesa do arguido Luís Silva na nona sessão do julgamento do homicídio do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk, admitiram ser "normal" haver inspetores com um bastão.

De recordar que dois dos três arguidos – Luís Silva e Duarte Laja – além de estarem acusados de homicídio qualificado, respondem também pelo crime de posse de arma proibida, neste caso, um bastão.

A primeira testemunha a ser ouvida foi o inspetor Tito Gonçalves, que revelou ser "normal haver vários colegas que utilizavam um bastão". No entanto, esse material não era adquirido pelo SEF. "O Serviço era muito parco no que toca a entrega de equipamentos: bastões ou algemas. Nós acabávamos por adquirir esse mateiral", revelou.

Já Jorge Gomes, que deu aulas de defesa pessooal e algemagem a vários inspetores, incluindo ao arguido Duarte Laja, disse que eram "administradas aulas com bastão" aos inspetores do SEF, pelo menos desde 2004, como "método de afastamento e controlo de pessoas". "Tenho ideia que no Euro-2004 foram distribuídos bastões", contou.

Pedro Martins, também testemunha de defesa de Luís Silva, disse saber de "alguns colegas tinham bastões extensíveis" e que não tinha conhecimento de "alguma ordem de serviço" que os proibisse.