Homem de 26 anos detido por agredir "física e psicologicamente" a mãe

Um homem de 26 anos foi detido na quarta-feira, dia 24 de março, pelo Núcleo de Investigação e Apoio de Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR, por violência doméstica, no concelho de Bragança. O suspeito "agredia física e psicologicamente, de forma reiterada, a vítima, a sua mãe de 46 anos", anunciou, esta quinta-feira, a GNR em comunicado.

"Na sequência de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o suspeito agredia física e psicologicamente, de forma reiterada, a vítima, sua mãe de 46 anos, com quem partilhava a residência", lê-se. "O suspeito por várias vezes infligiu maus-tratos à sua progenitora, coagindo-a sob ameaças de morte, fragilizando-a e levando-a a temer pela própria vida, motivos que levaram à detenção do suspeito."

A GNR cumpriu dois mandados de busca: uma domiciliária e duas em veículos. No total, os militares apreenderam uma caçadeira, uma arma de ar comprimido, 36 armas brancas (facas de abertura automática, catanas e facas de cozinha), 30 munições de diversos calibres, um boxer metálico, um punhal, dois bastões de madeira e dois engenhos artesanais utilizados para agressões.

O homem, já "com antecedentes criminais por furto e condução sem habilitação legal", foi presente ao Tribunal Judicial de Bragança, na quarta-feira, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de proibição de frequentar os mesmos locais ou de contactar com a vítima por qualquer forma ou meio, não se podendo aproximar num raio de 300 metros, controlado por pulseira eletrónica, proibição de adquirir novas armas de fogo e obrigação de frequentar um programa específico no âmbito da prevenção da violência doméstica.