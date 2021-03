João Almeida: "O país é viciado em Estado"

João Almeida, que disputou a liderança do CDS com Francisco Rodrigues dos Santos no último congresso, defende que o partido tem de estar unido até às autárquicas. A sua candidatura à Câmara de São João da Madeira ‘é sinal desse compromisso’, garante.

Vive em Lisboa ou em São João da Madeira?

Em São João Da Madeira. Vivi sempre entre Lisboa e São João da Madeira.

Teve sempre uma ligação com São João da Madeira apesar de ter nascido e crescido em Lisboa?

Mantive a ligação e tive sempre vontade de aprofundar essa ligação. Por isso é que, apesar de ter vivido muito tempo em Lisboa, nunca perdi o contacto. Tenho uma casa em São João da Madeira e estive também sempre ligado à política autárquica. Fui eleito deputado por Aveiro. Senti que fazia sentido fazer também política ligada à terra que sempre senti como minha e onde tenho raízes e está a minha família. É onde está a minha identidade.

Ser presidente da Câmara é uma ideia que estava na sua cabeça há muito tempo?

Ser presidente da Câmara da terra onde tenho as minhas raízes é algo que sempre tive no horizonte, mas que só concretizaria quando reunisse as condições para o fazer. Felizmente, aconteceu agora.

A experiência da política nacional pode ajudar se conseguir ser eleito presidente de Câmara?

Naturalmente. Exerci várias funções cuja experiência pode ser muito útil ao serviço de São João da Madeira.

Há alguma experiência que queira destacar?

Destaco a passagem pelo Governo como secretário de Estado da Administração Interna [no Governo liderado por Passos Coelho] e o facto de ter chefiado o gabinete da vereadora Maria José Nogueira Pinto na Câmara Municipal de Lisboa.

A imagem do cargo de presidente de Câmara ficou muito ligada, numa certa altura, à política do betão. Ser presidente de uma Câmara é diferente do que era?

Houve uma época em que os presidentes de Câmara eram avaliados pela obra e pela quantidade da obra que faziam. Hoje em dia, não sendo indiferente fazer aquelas obras que são mais necessárias, um presidente de Câmara tem de estar muito ligado às pessoas e às atividades do concelho. Quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista social.

Mais ligado às pessoas em que aspetos?

A dimensão social tem um papel muito importante. Num concelho como São João da Madeira a dimensão económica também é essencial. Temos durante o dia o dobro da população que temos durante a noite. Há muita gente que trabalha em São João da Madeira e não vive lá. Isso resulta da atividade económica, principalmente da indústria, e é preciso dar muita atenção a isso. é preciso dar muita atenção às pessoas, à sua qualidade de vida, ao ensino e às instituições sociais. Ser presidente de Câmara neste contexto é diferente do que era antigamente quando o país precisava de ser dotado de infraestruturas. É um perfil diferente do que seria, por exemplo, no início dos 80.

Havia também mais dinheiro...

Exato, mas também aí um presidente de Câmara tem de ser um bom gestor de oportunidades. Deve ter visão para conseguir atrair investimentos estratégicos.

