A pandemia e a guerra

Tenho visto e ouvido muita gente comparar esta pandemia a uma guerra. «Isto é como se fosse uma guerra!», dizem, e até colocaram um militar à frente da task force que coordena a vacinação, o qual faz questão de aparecer sempre fardado.

Ora, não pode haver analogia mais disparatada. A luta contra a pandemia é exatamente o oposto de uma guerra.

Numa guerra, os soldados são enviados para a frente de batalha, para lutarem por um objetivo que é considerado superior à própria vida humana – seja a defesa da pátria, da liberdade ou de uma ideologia. Ou seja, sacrificam-se vidas, às dezenas ou às centenas de milhares, para defender um determinado ideal.

Na guerra, o valor supremo deixa de ser a vida humana para ser o objetivo que se pretende atingir; na luta contra a pandemia, o que acontece é exatamente o inverso: as pessoas não são mandadas para a frente de combate, são mandadas para casa.

Na pandemia, a proteção da vida torna-se um valor superior a qualquer outro. Não interessa a economia, nem a liberdade dos cidadãos, nem as homenagens aos mortos: a luta contra a propagação do vírus sobrepõe-se a tudo. Os políticos que tentaram que o quotidiano prosseguisse ‘habitualmente’ nos seus países foram responsabilizados pelas mortes provocadas pela covid – como se nos outros países não morresse ninguém.

É evidente que, para um político, o mais fácil é dizer para as pessoas se meterem em casa e não saírem. É o mais fácil e o mais popular. Veja-se Marcelo Rebelo de Sousa: a sua posição é sempre a mais cautelosa possível, pois sabe que é isso o que o povo quer ouvir… Se amanhã a economia colapsar, se houver desemprego em massa, fome, pessoas despejadas das casas, a responsabilidade não é dos que mandaram as pessoas para casa – a responsabilidade é do vírus.

Os problemas emocionais causados pela pandemia fizeram também com que se perdesse em certa medida a racionalidade. Ouve-se muita gente dizer que as medidas impostas pelo Estado deveriam ser decididas pelos virologistas ou pelos epidemiologistas e não pelos políticos. Ora, isso é outra asneira. Nas decisões a tomar, há que ponderar muitos interesses – e não apenas o controlo da doença.

Por muito que se despreze a economia, há que manter determinadas atividades a funcionar; há que ter em conta os direitos individuais (mesmo quando são atropelados…); há que ver as disponibilidades do Estado para dar apoios; há que verificar a cada momento a capacidade de resposta dos serviços de saúde; etc. E é evidente que esta ponderação só pode ser feita pelos responsáveis políticos e não por médicos, que só estão obviamente focados no combate à doença e não têm que ter em conta outros fatores.

Outro erro que se tem reiteradamente cometido é falar quase exclusivamente do Serviço Nacional de Saúde. Desde o início, a preocupação máxima foi não ultrapassar a capacidade do SNS. Todas as medidas tinham subjacente esta ideia.

Se houvesse uma subida muito brusca do número de casos, dizia-se, o SNS colapsaria, os cuidados intensivos entrariam em rutura e os médicos teriam de começar a escolher entre os que salvavam e os que deixavam morrer. Ora, o problema não podia colocar-se assim.

A questão não deveria ser a capacidade do SNS mas sim a capacidade hospitalar do país no seu conjunto – incluindo o SNS, os hospitais privados e os das misericórdias. Todos os raciocínios e cálculos deveriam ter sido feitos a partir daí – e não a partir das possibilidades limitadas do SNS.

