Carlos Carreiras: "Fábrica portuguesa está pronta a produzir 400 milhões de vacinas por ano"

Presidente da câmara de Cascais lançou a bomba e agora explica tudo o que conseguiu com as autoridades russas, no que diz respeito a produzir a vacina em Portugal.

Há meses que o presidente da Câmara de Cascais fala na hipótese de se produzir uma vacina em Portugal contra a covid-19. Fez trabalho de prospeção na China, Israel e Rússia, onde conseguiu um pré-acordo com as autoridades russas responsáveis por várias vacinas, entre as quais a Sputnik V. E foi isso que transmitiu há meses ao gabinete de António Costa. Carlos Carreiras – com o presidente da Câmara do Porto em sintonia – quer que o Governo português feche o negócio e assim que a autoridade europeia do medicamento aprove a vacina russa que a mesma possa ser feita em Portugal. Carreiras e Rui Moreira acreditam que poderão vacinar as suas populações em dois meses. Até lá, vão continuar os jogos de bastidores, num negócio que envolve muitos milhões e o poderio de cada país. Se formos pela russa, certamente que os americanos não ficarão muito contentes. E vice-versa. Aqui fica a entrevista do presidente da Câmara de Cascais.

Anunciou ao país, através do i, que a Câmara Municipal de Cascais tem um protocolo com uma farmacêutica para produzir a vacina em Portugal.

Na minha crónica semanal, já há uns largos meses, tinha abordado exatamente esta mesma possibilidade. Na altura, ainda propondo que se devia fazer uma intervenção mais forte de produzirmos a vacina. Obviamente que ocorreu um conjunto de situações: o atraso que temos vindo a verificar na entrega das vacinas, alguma desregulação em termos das marcações, o que tem vindo a adiar as próprias vacinas. Nesse sentido, em janeiro, colocámos um conjunto de contactos a funcionar dentro da rede internacional que a Câmara tem a fim de aferir a possibilidade de, havendo essa disponibilidade, serem vendidas vacinas a Portugal ou serem produzidas através da cedência das patentes. Desses vários contactos, houve um que deu resultados positivos. Houve muitas conversas e, na troca de correspondência, com essa situação evidenciada, na semana passada, escrevi no i.

Como há conversações com uma farmacêutica se supostamente isto tem de passar pelo Governo?

Isso foi, desde o princípio, mencionado nas conversas tidas, que havia três pressupostos: saber a disponibilidade deles e, do nosso lado, só poderíamos avançar com vacinas certificadas pela Agência Europeia do Medicamento (EMA) e, depois, tudo seria coordenado com as autoridades portuguesas. Para se saber isto, havia que desbravar caminho. Muitas das farmacêuticas, e tivemos resposta neste sentido, não têm capacidade de produção e não estão disponíveis para ceder a patente. Esses contactos não foram mais desenvolvidos exatamente por isso.

No jornal i, escreveu: ‘Em completa articulação com o Governo, garantimos recentemente a compra e inclusive a compra de uma patente que já apresenta excelentes resultados’. Está garantida?

Eles estão na disposição de nos disponibilizar quer através da compra quer da patente. Acho que não se chama vender, mas sim ceder a patente.

Mas no seu artigo de opinião foi mais incisivo.

Há um princípio de acordo.

Também me disse que, se o Governo aceitar, no dia seguinte a fábrica começa a produzir as vacinas. Há quem diga que não consegue.

Tanto quanto percebi, há um concentrado que não consegue fazer, mas consegue ter as condições fabris para a fase de pré-enchimento e enchimento dos frasquinhos. Tem de vir um concentrado, com um pré-produto final, que leva um tratamento.

Leia a entrevista na íntegra na edição impressa do jornal. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.